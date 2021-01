Fortnite: Lara Croft di Tomb Raider sarà il prossimo Cacciatore per i fan

Sappiamo bene che Fortnite Stagione 5 non è ancora arrivato alla conclusione. Epic Games dovrà introdurre un nuovo Cacciatore di taglie all'interno del battle royale e, a partire da vari nuovi teaser, la community di giocatori è arrivata alla conclusione che si tratta di Lara Croft, eroina di Tomb Raider. Ecco perché lo pensano.

Prima di tutto, come sempre, il grosso delle informazioni più attendibili arrivano dai dataminer di Fortnite. In questo caso, Mang0e ha scoperto e segnalato su Twitter che una nuova skin cross-over è in arrivo. Per il momento il suo nome in codice è Typhoon, è catalogata come femminile ed è dotata di alcuni effetti aggiuntivi. Questi dettaglio, da soli, non ci dicono molto e di certo non permettono di affermare che Lara Croft di Tomb Raider sarà il prossimo Cacciatore di taglie di Fortnite.

I giocatori però hanno notato che il profilo Twitter di Tomb Raider ha recentemente pubblicato un tweet che include un piccone, una donna che corre e un arco. Sono tre elementi che si legano perfettamente all'immaginario di Lara Croft e potrebbero non essere legati a Fortnite, ma secondo i fan questo teaser è troppo "casuale e inutile" per non avere uno scopo più profondo.

Ovviamente per il momento si tratta solo di un insieme di leak e supposizioni, non vi è modo per accertarsi dell'effettivo arrivo di Lara Croft all'interno di Fortnite. Dovremo attendere nuove informazioni da parte di Epic Games e, in caso, Square Enix. Dal nostro canto, troviamo questo collegato dei fan un salto pindarico, ma in passato teorie più strane sono state confermate come corrette, quindi tutto potrebbe essere.

