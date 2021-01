Le migliori TV 4k per PS5, Xbox Series X e PC annunciate al CES 2021

Per questo motivo abbiamo scelto di suddividere in 3 differenti paragrafi, con budget crescente, la nostra selezione: i modelli con tecnologia LED (e MiniLED), quelli costruiti utilizzando display OLED e, per concludere, i TV che non potremo mai permetterci ma con cui ci piace sognare in grande: i MicroLED. Ovviamente, lo ripetiamo ancora una volta, il focus dell'articolo è di valutare i display in funzione delle loro caratteristiche da gaming, ancora prima di puntare alla qualità del display, alla resa dei suoi colori o al potenziale luminoso. Per queste considerazioni dovremo necessariamente vedere dal vivo, e quindi valutare, questi TV quando saranno disponibili sul mercato. Intanto, ecco quali sono le migliori TV 4K per PS5 e Xbox Series X per l'anno 2021 tra quelle annunciate al CES.

Almeno a livello teorico considerato che, ad oggi, per moltissimi dei display annunciati mancano specifiche e dettagli e, talvolta, si fatica persino ad avere informazioni precise in merito alle dimensioni, ai prezzi e anche all'effettiva, futura disponibilità sul mercato italiano. Però, come diciamo molto spesso, a noi piace guardare avanti e cominciare a creare una prima lista sulle televisioni da tenere d'occhio, in attesa di poterle concretamente vedere e toccare con mano, può essere il primo passo per consentirvi di mettere da parte qualche soldino e farvi un'idea su quello che offrirà il mercato da qui a 6 mesi.

L'edizione di quest'anno del CES di Las Vegas non si è solo contraddistinta per la sua forma completamente virtuale, fondamentale affinché potesse effettivamente esserci un Consumer Electronic Show nel 2021 vista e considerata la pandemia da Covid-19. Quello che è balzato immediatamente agli occhi dei più attenti consumatori e amanti dell'elettronica di consumo, è l'incredibile attenzione verso i nuovi modelli di TV che tutte le principali aziende di elettronica attive nel settore, hanno scelto di presentare durante i loro eventi o approfittando della visibilità garantita dalla fiera per diramare i loro comunicati stampa.

Le necessità del giocatore

Partiamo quindi dalle considerazioni che abbiamo fatto in merito a quelle che sono le reali necessità del giocatore odierno, colui intenzionato a videogiocare nei prossimi anni con una PlayStation 5, una Xbox Series X o Series S o, chiaramente, con un PC che dovrà, per forza di cose, essere collegato attraverso la porta HDMI. Quest'ultima indicazione è cruciale visto che a tutt'oggi non esistono TV con ingressi DisplayPort e per bloccare sul nascere una delle domande più ricorrenti che ci viene fatta, la nostra indicazione generale nel caso in cui utilizziate un computer per giocare, è di rivolgervi al mercato dei monitor che sono decisamente più versatili e con caratteristiche che meglio si adattano alle postazioni da gioco tipiche di chi utilizza un PC: ridotta distanza dal display e focus sul frame rate. Se però la vostra macchina è posizionata in salotto o comunque avete voglia e necessità di dotarvi di uno schermo 4k di dimensioni generose, allora proseguite anche voi con la lettura.

Quello a cui puntiamo sono quindi TV con ingresso HDMI 2.1 in grado di gestire un flusso di dati capace di trasportare il segnale video (e audio) con risoluzione 4k e un massimo di 120 frame al secondo. Vi ricordiamo che questo è il picco, in altre parole nulla vieta di avere Hertz e quindi frame rate maggiori con risoluzioni minori.

Oltre a questo è fondamentale che la televisione gestisca il Variable Refresh Rate, ovvero una frequenza variabile di aggiornamento del display: si tratta di una feature cruciale dei nuovi pannelli che permette la modifica in tempo reale degli Hertz del pannello in funzione del frame rate della sorgente video. In altre parole se la vostra console o il vostro PC non riescono a erogare un frame rate costante (una situazione che si verifica con costanza), il pannello si adatterà modificando il suo refresh per essere in linea con quel flusso dei dati così da rinfrescare l'intero pannello esattamente nel momento in cui arriva il nuovo frame renderizzato.

Questa feature elimina in blocco il fenomeno del tearing, ovvero quando l'immagine su schermo appare spezzata in 2 parti: questo avviene quando il pannello, in un istante preciso, si ritrova a proiettare 2 differenti frame renderizzati a causa di una velocità di refresh fissa che non si sposa con la renderizzazione dei frame della macchina da gioco. Quest'ultima si ritrova quindi a nutrire il TV con un frame successivo quando il display sta ancora, in parte, proiettando il frame precedente.

Solitamente il VRR si sposa con 2 protocolli aggiuntivi sviluppati da NVIDIA e AMD, rispettivamente G-Sync e FreeSync. Quando c'è il VRR, tranne che in rarissimi casi, c'è sempre una delle 2 specifiche o, ancora meglio, entrambe. Attenzione però perché questo non significa che dovrete abilitare tutte e 3 le feature: l'elemento cardine è il Variable Refresh Rate; G-Sync e FreeSync vanno abilitati in caso siate su PC o abbiate necessità di funzionalità specifiche.

L'ultima feature fondamentale da avere è l'Auto Low Latency Mode: si tratta di una modalità implementata nel TV che fa sì che questo effettui uno switch automatico in una modalità Gioco o comunque a bassissima latenza nel momento in cui si ritrova a intercettare un flusso video adeguato, solitamente quello sparato da una console o da un PC. In questo modo il display si configura in modo completamente invisibile e trasparente per l'utilizzatore per gestire nel migliore dei modi i videogiochi disabilitando eventuali funzioni automatiche di interpolazione del flusso video o di riduzione del rumore o, ancora di potenziamento di colori e luminosità che possono causare un aumento dell'input lag.

Proprio quest'ultimo valore, l'input lag, è un altro elemento di cui tenere conto: non si tratta di una vera e propria feature ma di una variabile che determina il tempo che intercorre tra l'invio di un segnale e il suo effettivo rendering sul pannello. Si misura in millisecondi e, più è basso e meglio è per il giocatore. Tutti i TV più recenti e in particolare quelli in arrivo nel 2021, sono progettati con un'enorme attenzione verso questo valore e difficilmente troverete pannelli con un input lag superiore a 25 millisecondi in modalità Gioco.