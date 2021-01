PS5, bagarini acquistano 2.000 unità da GAME con un bot e prendono in giro chi vuole la console

Dei bagarini hanno acquistato in blocco altre 2.000 PS5 dalla catena inglese GAME, usando un bot. Poi hanno inviato un messaggio per prendere in giro chi desidera la console.

La nuova scorta di PS5 a disposizione di GAME si è esaurita nel giro di pochi minuti per colpa del bot Carnage, che poi si è vantato su Twitter di quanto sia sempre più semplice acquistare PS5, irridendo di fatto tutti quelli che non sono riusciti a ottenerne una.

I clienti delusi hanno iniziato a taggare l'assistenza clienti di GAME su Twitter per denunciare l'accaduto, costringendo l'account di Carnage a diventare privato. Il danno però rimane, così come la beffa.

Non si tratta del primo caso di bagarinaggio selvaggio legato a PS5. Pochi giorni fa il gruppo CrepChiefNotify si è vantato di essere riuscito ad acquistare 2.500 console, mentre qualche giorno prima di aver preso 1.000 Xbox Series X. Naturalmente tutte le console vengono rivendute a prezzi maggiorati, fruttando ai bagarini migliaia di sterline. La situazione è decisamente incresciosa, non solo per i negozi, ma anche per i produttori hardware stessi, con i loro potenziali clienti che stanno facendo una fatica immane a ottenere qualcosa che dei criminali riescono ad avere senza grossa fatica.