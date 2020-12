Fortnite e Halo: anche Master Chief in arrivo con una sua skin?

Fortnite sembra stia per ospitare un crossover anche con Halo, visto che varie tracce sono state trovate riguardanti il prossimo arrivo di Master Chief come personaggio giocabile, attraverso una skin apposita per il gioco Epic Games.

Dopo la skin di Kratos trapelata ieri attraverso un leak, dunque, il prossimo ospite speciale di Fortnite potrebbe essere nientemeno che Master Chief in persona, con Epic Games che a quanto pare è impegnata in una serie di collaborazioni in parallelo con i vari produttori.

Se Kratos è infatti probabilmente legato alle piattaforme PlayStation in esclusiva, è probabile che Master Chief si presenti solo su Xbox e PC, ma restiamo comunque in attesa di informazioni ufficiali, visto che anche in questo caso non ce ne sono e si tratta solo dei risultati di un datamining effettuato da alcuni utenti.

In ogni caso, l'immagine riportata nel tweet qui sotto sembra parlare chiaro: c'è una skin a tema Halo in arrivo che trasforma il personaggio in un vero e proprio Master Chief, oltre ad ulteriori elementi cosmetici a tema come un velivolo Pelican e quello che sembra essere un mini Warthog.

Epic Games, per il momento, non ha commentato la questione, dunque restiamo in attesa di annunci ufficiali. Se davvero Fortnite dovesse cominciare ad avere questi ospiti speciali in stile Smash Bros., potremmo aspettarci qualcosa anche sul fronte Nintendo a questo punto, seguiremo la vicenda.