Project-V: in arrivo il nuovo gioco degli ex-sviluppatori di LoL

Vela Games, un nuovo team di sviluppo formato da ex-developer di Riot Games che hanno lavorato a League of Legends, ha aperto le iscrizioni per l'accesso all'alpha testing di un nuovo gioco per PC: Project-V.

Project-V è, ovviamente, un nome provvisorio. Vela Games si riferisce a questo progetto anche come "MOCO" ovvero un Multiplayer Online Co-Op. Si tratta di un gioco in parte PvP (Giocatore contro Giocatore) e in parte PvE (Giocatore contro Ambiente, ovvero nemici gestiti dal computer). Lo scopo del team di realizzare un videogame che sia interessante sia per chi desidera un'esperienza competitiva, sia per chi invece vuole solo rilassarsi con gli amici.

Vela Games spera di "reimmainare il modo nel quale i gamer giocano assieme creando un esperienza ad alto ritmo e basata sull'abilità, creando però al tempo stesso un ambiente positivo che aiuti a eliminare i comportamenti tossici".

"Sono i primi giorni per Project-V, ma siamo felici di offrirvi una sbirciata di alcuni nostri personaggi e permettere a un piccolo gruppo di giocatori di provare ciò che stiamo creando il prima possibile." Queste le parole di Travis George, co-fondatore e CEO. Secondo le informazioni condivise, le fasi di test inizieranno in un periodo non meglio definito del 2021.

Per il momento, se volete iscrivervi in anticipo e ricevere direttamente dal team le ultime informazioni su Project-V, potete andare sul loro sito ufficiale.