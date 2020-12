Cyberpunk 2077, quando ci potremo giocare? L'ora di sblocco in una mappa

Cyberpunk 2077 è ormai alle porte, con l'uscita prevista per il 10 dicembre, ma quando potremo iniziare a giocarci di preciso? Per rispondere a questa domanda, CD Projekt RED ha pubblicato una mappa globale con tutti gli orari di sblocco del gioco previsti nelle varie zone geografiche.

Sappiamo da tempo che Cyberpunk 2077 ha la data di uscita fissata per il 10 dicembre e il pre-load è disponibile già in queste ore, ma c'è ancora curiosità per quanto riguarda l'orario di sblocco preciso, relativo al momento in cui potremo effettivamente far partire il gioco, ebbene ora c'è una risposta precisa: per quanto riguarda l'Italia, Cyberpunk 2077 potrà essere giocato a partire dalle ore 1:00 del mattino del 10 dicembre 2020.

Lo sblocco arriverà dunque un'ora dopo la mezzanotte del 9 dicembre, con un po' di comporto che è comprensibile, considerando i diversi fusi orari. Peraltro, non dovrebbero esserci problemi relativi all'accesso attraverso server per iniziare a giocare, dunque un eventuale avvio in massa di Cyberpunk 2077 non dovrebbe risultare in un crash globale o problemi simili, anche se ci sarà da valutare la tenuta dei vari servizi online delle console, tra Xbox Live e PlayStation Network.

Per il resto, sappiamo che il gioco non avrà una patch da 56GB al lancio, come smentito da CD Projekt RED, cosa che dovrebbe ulteriormente snellire la fase di lancio. Cyberpunk 2077 è ovviamente risultato il gioco più atteso di dicembre sia dalla redazione che dalla community di Multiplayer.it.