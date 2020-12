PS5 e Xbox Series X: Arrowhead lavora su un AAA "innovativo e con grafica next-gen"

Arrowhead Game Studios ha da poco annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco AAA. Parliamo di uno sparatutto in terza persona caratterizzato da "grafica next-gen, cooperativa innovativa e la possibilità per la community di cambiare il corso del gioco". Molto probabilmente, quindi, si tratta di un gioco destinato ad approdare su PS5 e Xbox Series X.

Sappiamo inoltre che questo nuovo videogioco di Arrowhead, attualmente senza un nome, avrà lo stile "satirico e umoristico che i fan dei precedenti giochi del team conoscono e amano". Nel caso non lo sappiate (o semplicemente ricordiate), infatti, Arrowhead è lo sviluppatore di Helldivers e, soprattutto, Magicka, noto anche per la sua comicità.

Il team, che ha sede a Stoccolma, sta in questo momento cercando nuovo personale: lo staff attualmente include 65 sviluppatori. Johan Pilestedt, CEO e Game Directore di Arrowhead Game Studios, ha affermato: "Siamo incredibilmente felici di poter creare un nuovo gioco di nuova generazione, un'esperienza cooperativa pensata per i nostri fan e la nostra community. Siamo in cerca di sviluppatori talentuosi che vogliano unirsi a noi in questo viaggio."

Infine, ci viene specificato che saranno condivisi più dettagli su questo gioco più avanti. Probabilmente si tratta di un progetto ancora nelle primissime fasi, quindi ci vorrà del tempo prima di scoprire qualcosa. Come detto, non sono state condivise le piattaforme di riferimento, ma è molto probabile che saranno incluse (anche) PS5 e Xbox Series X visto che si parla di "grafica next-gen".