Dying Light 2, la Collector's Edition rivelata da un leak: ecco cosa includerà

Sembra che la Collector's Edition di Dying Light 2 sia stata rivelata in anticipo da un leak che mostra il contenuto di questa lussuosa edizione del titolo targato Techland. Ecco l'immagine.

Il team di sviiluppo ha promesso novità in arrivo nel 2021 ed è possibile che questa fuga di notizie sia da sprono per l'arrivo di un annuncio con la data di uscita ufficiale del gioco, ancora sconosciuta.

Torniamo però alla Collector's Edition, comparsa nel listino di un retailer ceco: stando alla foto, il pacchetto includerà una copia fisica di Dying Light 2 e una statua a tiratura limitata che raffigura il protagonista alle prese con un infetto.

Vediamo inoltre un artbook, una custodia steelbook, una mappa con le zone segrete, un set di cartoline, una torcia elettrica UV, una serie di sticker e naturalmente un grosso box da collezione.

I tanti fan di Dying Light sono in trepidante attesa di ricevere notizie sul sequel, ma al tempo stesso preoccupati per via delle tante vicissitudini che il team di sviluppo ha dovuto affrontare nel corso della lavorazione.