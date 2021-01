Returnal: ci sarà un "mistero horror da svelare", partita dopo partita

Io 2021 sarà un grande anno per il mondo dei videogiochi e uno dei titoli più interessanti in arrivo a breve termine è l'esclusiva PS5 Returnal, lo sparatutto rogue-lite di Housemarque. Lo studio è ben noto per la sua abilità nel creare un gameplay divertente e perfetto in ogni dettaglio, ma con questo nuovo gioco mira anche a creare una storia più profonda rispetto ai suoi titoli del passato. Pare inoltre che ci sarà un "mistero horror da svelare", partita dopo partita.

Parlando ai microfoni di GamesRadar, il narrative director di Housemarque, Gregory Louden, e il game director Harry Krueger hanno spiegato che "il loop temporale a tema dark sci-fi di Returnal è molto interessante a livello narrativo dal nostro punto di vista perché Selene, la nostra esploratrice dello spazio profondo che continua a schiantarsi, ci permette di aggiungere un sacco di strati narrativi nascosti che vengono svelati attraverso la ripetizione."

Spiega poi che man mano che si fanno progressi all'interno del mondo alieno di Returnal, chiamato Atropos, ci sarà modo di scoprire sempre più dettagli riguard alla protagonista, ma anche riguardo al pianeta stesso. Krueger afferma inoltre che lo studio vuole "perseguitare i giocatori" con una storia misteriosa che pian piano svela più dettagli, mentre nel frattempo affronti gli orrori cosmici che sono presenti sulla superficie del pianeta.

Secondo Krueger, è importante che molti dei segreti di Returnal siano scoperti in modo naturale dal giocatore, mentre il gioco si occuperà di fornire in modo diretto solo i dettagli necessari per andare avanti. Questa dichiarazione ci fa pensare che lo scopo di Housemarque sia non costringere il giocatore a "occuparsi" della trama se non lo desidera, permettendogli così di concentrandosi solo sul gameplay.

Vi ricordiamo che Returnal sarà disponibile a partire dal 19 marzo 2021 su PS5. Potete inoltre vedere un video nel quale Housemarque spiega la filosofia "prima il gameplay".