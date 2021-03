Open Country annunciato: è un simulatore di caccia in terza persona con elementi survival

Il publisher 505 Games ha annunciato Open Country, un simulatore di caccia in terza persona con elementi survival per PC. Sviluppato da Fun Labs, il gioco ha già una data d'uscita: il 18 maggio 2021. Costerà appena 14,99€ e sarà acquistabile su Steam e sull'Epic Games Store.

Ad accompagnare l'annuncio, ecco il classico trailer di presentazione che mostra anche alcuni scampoli di gamplay del gioco:

Vediamo anche qualche immagine di Open Country, raccolta in una pratica galleria:

Leggiamo altre caratteristiche del gioco, tratte dal comunicato stampa ufficiale:

Open Country mette i giocatori negli scarponi da trekking di un dipendente aziendale fin troppo familiare che desidera un cambiamento dalla sua vita restrittiva in città. Desideroso di staccarsi dal trambusto della grande metropoli, il giocatore e il suo fidato compagno canino si trovano di fronte allla libertà di esplorare e sopravvivere tra le terre selvagge e di godere degli spazi aperti della loro nuova vita.

Caratterizzato da un mondo aperto in terza persona che spazia dal fogliame lussureggiante ai paesaggi aspri, il mondo di Open Country è pronto per essere esplorato dai giocatori mentre imparano importanti abilità di sopravvivenza e di caccia lungo la strada. Vuoi diventare un maestro della natura? I giocatori possono visitare Gary allo Snowridge Lodge e il Park Ranger per completare più di 30 missioni progettate per mettere alla prova le loro abilità appena apprese.