Final Fantasy 7 Remake Intergrade: l'episodio di Yuffie sarà composto da 2 capitoli

Annunciato a sorpresa settimana scorsa, l'episodio di Yuffie è da quel momento al centro dell'interesse da parte dei fan di Final Fantasy. Square Enix, infatti, non è stata immediatamente chiara su cosa conterrà questo episodio aggiuntivo e su come sarà possibile ottenerlo. Se in questa notizia abbiamo provato a spiegare il prezzo e l'esclusività di Final Fantasy 7 Intergrade, oggi Square Enix ha detto quanto sarà lungo l'episodio di Yuffie di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Questa espansione sarà composta da 2 capitoli, mentre la nuova versione di FF7 Remake ne avrà un totale di 18.

L'informazione è trapelata attraverso il PlayStation Store tedesco. Nella descrizione del gioco, oltre alla lunghezza di 2 capitoli per Yuffie e di 18 per Final Fantasy VII Remake Intergrade, scopriamo che il nuovo contenuto si svolgerà a Midgar, dove la protagonista è in missione insieme a un altro inviato di Wutai, Sonon. In collaborazione col nucleo originario dell'Avalanche dovranno infiltrarsi nel quartier generale della Shinra e impadronirsi della Ultimate Materia. Questo episodio si svolgerà più o meno nel periodo nel quale Cloud passa del tempo con Aerith.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva su PS5 il prossimo 10 giugno. Si tratta di una versione riveduta e corretta di Final Fantasy 7 Remake, uno dei gioco PS Plus di marzo 2021. La versione PS Plus del gioco non otterrà l'upgrade gratuito a Intergrade, una volta che questa versione sarà disponibile.