Pokémon GO: il video della demo per HoloLens 2 presentata da Microsoft e Niantic

In occasione del lancio della nuova piattaforma di realtà mixata Microsoft Mesh, Niantic e Microsoft hanno mostrato un risvolto gaming davvero interessante per il casco battezzato HoloLens 2. Le due società, infatti, hanno collaborato per creare una versione dimostrativa di Pokémon GO per HoloLens 2.

Il video mostra come potrebbe essere il celebre gioco mobile se sperimentato attraverso un casco per la realtà mista come HoloLens 2. Il giocatore potrà incontrare i pokémon vagare liberamente per la città, dar loro delle bacche e provare persino a catturarli. Non mancheranno le lotte contro altri allenatori di mostri tascabili. Al momento c'è ancora un menù per selezionare le diverse parti del gioco, ma Niantic ha detto che si tratta di un prototipo, non di un prodotto pronto per la commercializzazione.

"Anche se questa demo non è destinata ad un uso commerciale, consente di avere un'idea di come potranno essere le future evoluzioni del software e dell'hardware", ha detto John Hanke, CEO e fondatore di Niantic. "Abbiamo solo grattato la superficie. Sappiamo i prossimi anni saranno pieni di importanti traguardi che l'AR dovrà tagliare per diventare una piattaforma informatica che cambia la vita ".

Hanke è apparso oggi sul palco virtuale Microsoft Ignite, allestito per il lancio della piattaforma Mesh dell'azienda. Microsoft Mesh è una nuova piattaforma di realtà mista basata su Azure. È una piattaforma collaborativa che consente a chiunque di condividere facilmente esperienze virtuali su una varietà di dispositivi e Microsoft spera che aiuterà gli sviluppatori a creare più app di realtà mista.

Cosa ve ne pare di questi risultati preliminari?