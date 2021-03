Marvel's Avengers sarà supportato "negli anni a venire", Crystal Dynamics assicura

Marvel's Avengers non ha avuto una partenza perfetta, questo è certo. Il gioco ha un poco sofferto nei primi mesi, anche a causa della mancanza di update e nuovi contenuti. A breve, però, avremo modo di mettere le mani su un nuovo aggiornamento di grandi dimensioni che introdurrà Occhio di Falco e tutta una serie di altre novità di gameplay. Per quanto riguarda il futuro del gioco sul medio e lungo termine, invece, cosa dobbiamo aspettarci? Crystal Dynamics rassicura i fan.

Lo sviluppatore, durante una live su Twitch, ha infatti affermato di avere intenzione di supportare il gioco "negli anni a venire" e che sta attualmente lavorando a una serie di novità per Marvel's Avengers che non vede l'ora di condividere. Probabilmente, però, ci vorrà ancora qualche tempo per far sì che si possa scoprire qualcosa di concreto.

"Abbiate fiducia del fatto che siamo intenzionati a continuare a lavorare su Marvel's Avengers negli anni a venire: stiamo lavorando a molte cose, che non vediamo l'ora di svelarvi." Queste le esatte parole di Crystal Dynamics, in traduzione.

Quello che il team di sviluppo intende, tra le righe, è che non vi è intenzione da parte di Crystal Dynamics e Square Enix di mettere da parte rapidamente il gioco solo perché la partenza non è stata da record. Ricordiamo anche che è stato confermato un DLC dedicato a Spider-Man che arriverà prima su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Vi segnaliamo anche, sempre a tema Marvel's Avengers, che la versione Xbox Series X non sarà mostrata prima del lancio.