Marvel's Avengers, l'esclusiva di Spider-Man compare sulla cover PS4 del gioco

Marvel's Avengers riporta l'esclusiva di Spider-Man direttamente sulla cover della versione PS4 del gioco, stando alla nuova immagine della confezione presente nel listino di Amazon AU.

Qualche giorno fa abbiamo approfondito il possibile ruolo di Sony per quanto concerne Marvel's Avengers e Spider-Man, e non c'è dubbio che l'accordo stretto dall'azienda giapponese con Square Enix meriti di essere pubblicizzato in maniera molto chiara.

Lo sticker in mella mostra sulla copertina di Marvel's Avengers per PlayStation 4 non riporta date o dettagli, ma si limita a evidenziare l'arrivo di Spider-Man in esclusiva sulle piattaforme Sony.

Come sappiamo, non si tratterà effettivamente del personaggio visto in Marvel's Spider-Man, dato che i due titoli non sono ambientati nello stesso universo, ma ciò non sminuisce certamente l'importanza di questa operazione.

La versione Crystal Dynamics di Spider-Man, chiamiamola così, farà il proprio debutto nelle edizioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers nel corso del 2021.