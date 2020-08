Spider-Man, Marvel's Avengers e il ruolo di Sony

Spider-Man sarà disponibile in Marvel's Avengers come esclusiva PS4 e PS5, ma qual è il ruolo di Sony nell'ambito dei diritti di sfruttamento del personaggio?

Spider-Man sarà disponibile in Marvel's Avengers come esclusiva per le piattaforme PlayStation, arrivando nel 2021 sotto forma di aggiornamento gratuito per i possessori di PS4 e PS5. La notizia, rivelata alcuni giorni fa da Square Enix, ha fatto parecchio discutere, come spesso accade quando entrano in gioco accordi che in qualche modo escludono una parte dell'utenza, in questo caso specifico gli utenti PC e Xbox. Ma qual è la verità dietro questa partnership? E che ruolo ricopre Sony nell'ambito dei diritti di sfruttamento del celebre personaggio Marvel? Cerchiamo di fare il punto della situazione, immaginando i possibili scenari futuri.

Spider-Man e Sony, dove tutto ha avuto inizio Lo storico accordo fra Marvel e Sony per i diritti cinematografici di Spider-Man risale al 1999, ma le cose non sono andate come potreste immaginare. La licenza del personaggio era infatti in mano alla MGM, che tuttavia desiderava realizzare un remake di Agente 007 - Thunderball (Operazione Tuono), il film tratto dall'ottavo romanzo della serie creata da Ian Fleming. La licenza della pellicola era però in mano a Sony, e così le due case di produzione hanno portato a termine una complicata trattativa che si è risolta con un vero e proprio scambio. A quel punto l'azienda giapponese, attraverso la sussidiaria Columbia Pictures, ha messo in piedi la trilogia filmica diretta da Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni di Peter Parker. Il primo episodio, uscito nei cinema nel 2002, ha cambiato per sempre il volto dei cosiddetti cinecomic, offrendo tanto ai fan dell'Uomo Ragno quanto a tutti gli altri una storia convincente e ben narrata, supportata da effetti speciali all'altezza delle aspettative. Dopo un terzo capitolo molto controverso, pubblicato nel 2007, i piani per continuare la saga con Raimi e Maguire sono purtroppo naufragati, ma Sony ha mantenuto i diritti di sfruttamento del personaggio e dopo appena tre anni ha cominciato la produzione di un reboot con Andrew Garfield, costituito in totale da due episodi: il primo uscito nelle sale nel 2012, il secondo nel 2014. C'erano dei piani per un terzo e ultimo capitolo ma anch'essi sono naufragati, insieme all'idea di realizzare uno spin-off dedicato ai Sinister Six. Mentre Sony portava avanti i suoi infruttuosi tentativi di dar vita a uno Spiderverse, Marvel Studios aveva avuto migliore fortuna con Iron Man, Thor e Captain America, portando sul grande schermo gli Avengers e consolidando un brand che negli anni successivi avrebbe stabilito record assoluti d'incasso. È così che alla fine del 2014, solo pochi mesi dopo la chiusura dei ciclo con Andrew Garfield, le due aziende sono tornate al tavolo della trattativa per siglare un accordo storico: far entrare Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.