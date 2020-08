Super Mario Bros. 5, ci siamo? - La Bustina di Lakitu

Alcuni indizi ci portano a credere che un nuovo Mario bidimensionale sia in sviluppo e, avessimo ragione, sarebbe molto diverso dalla serie "New": vi spieghiamo perché.

Non vogliamo spacciarci per oracoli, ma mettendo assieme dei pezzetti d'informazione sparsi qua e là, crediamo che Nintendo abbia in sviluppo un nuovo episodio bidimensionale di Super Mario. E potrebbe essere più ambizioso degli ultimi, deludenti capitoli della serie "New". Andiamo con ordine: il gruppo EPD numero 8, uno dei più importanti tra quelli Nintendo, risiede a Tokyo. Più precisamente a Kanda Square, dove si è recentemente trasferito assieme ad altri team (tra cui i loro storici collaboratori, 1-Up Studio), così da emulare la sede kyotese e avere dinamiche interne più fluide. EPD 8, guidato da Hayashida sotto l'egida di Yoshiaki Koizumi, ha pubblicato il suo ultimo gioco nel 2017 (Super Mario Odyssey); è il team che, da più di dieci anni, si occupa di realizzare i Super Mario tridimensionali. Nell'italica notte del 6 agosto, la pagina ufficiale Nintendo - quella giapponese - ha inserito su twitter un annuncio lavorativo, in cui si cerca un level designer, per la sede di Tokyo, per la creazione di un action game bidimensionale. Di per sé, questa è già una bella notizia: escludendo NES Remix, che è (stato?) un piccolo progetto, a Tokyo non lavorano a un gioco bidimensionale dal bellissimo - per quanto strano - Donkey Kong: Jungle Beat (2005). Un platform in cui lo scimmione si controllava coi bonghi di Donkey Konga, una pazzia composta da Koizumi tra Super Mario Sunshine (2002) e quello che sarebbe divenuto il suo capolavoro, Super Mario Galaxy (2007). Alla fine del 2019, in apparente contraddizione col recente annuncio, era emersa la notizia che a Tokyo stessero cercando personale per un action game tridimensionale. A nostro avviso, esistono due possibilità: o stanno portando avanti due giochi contemporaneamente, oppure... oppure esiste un'altra eventualità, che vi spiegheremo tra poco, dopo alcune prodromiche informazioni. Chiudiamo il paragrafo con una buona notizia: questo team mediatamente rilascia un nuovo grande gioco ogni tre anni e, considerando che l'ultimo risale al 2017, dovremmo essere vicini (coronavirus permettendo) alla prossima pubblicazione.

Super Mario Bros., a Kyoto Lasciamo per un attimo da parte EPD 8, e concentriamoci invece su EPD 10, il gruppo guidato da Hiroyuki Kimura - il cui primo gioco all'interno di Nintendo è stato, guarda caso, Super Mario Bros. 3 (si occupò del character design). Questo team segue tre serie: New Super Mario Bros., Super Mario Maker (dal 2015) e Pikmin. Dal novembre scorso - l'annuncio è ancora attivo - cercano collaboratori per la produzione di un gioco d'azione bidimensionale. Non è difficile immaginare quale sia. A inizio 2019 è stato rilasciato New Super Mario Bros. U Deluxe, un porting che non ha richiesto troppo impegno; qualche mese dopo invece è arrivato Super Mario Maker 2, che ha anche ricevuto costanti aggiornamenti dopo la pubblicazione. Nonostante gli annunci già citati, c'era la possibilità che stessero lavorando a un sequel di Pikmin 3. Del resto il finale di quel gioco è piuttosto ambiguo, e Miyamoto anni fa aveva dichiarato che il seguito era già in sviluppo. Durante questa settimana abbiamo avuto l'indiretta conferma che non è così: Pikmin 3 Deluxe arriverà ad ottobre, ed è difficilissimo che sia solo un antipasto al quarto episodio. In sostanza, è quasi certo che da più di un anno a Kyoto stiano lavorando al nuovo Super Mario bidimensionale. E sono sicuramente consapevoli che serve una svolta: sia perché la skin di New Super Mario Bros. è disponibile all'interno di Super Mario Maker 2, e per quanto lucidato sarebbe assurdo sfruttare ancora quell'engine, sia perché l'ultimo episodio è stato piuttosto contestato, e risale addirittura al 2012. Anche nella peggiore delle ipotesi, difficilmente il nuovo capitolo bidimensionale sarà derivativo come lo sono stati gli ultimi "New": proprio per questo è possibile che Nintendo sceglierà di cambiare nomenclatura.