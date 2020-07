Super Mario 35th Anniversary Collection presentata nel Nintendo Direct di settimana prossima

La Super Mario 35th Anniversary Collection potrebbe essere presentata durante il prossimo Nintendo Direct che sarà trasmesso settimana prossima. Secondo il noto insider Zippo, il gioco sarà una collezione in alta definizione di alcuni dei giochi più amati dell'idraulico italiano, senza però aggiunte degne di nota.

A corroborare i rumor di una Super Mario 35th Anniversary Collection arriva il celebre insider Zippo su ResetEra. I primi rumor sono di qualche giorno fa, quando alcuni utenti hanno scovato un account Twitter ufficiale di proprietà di Nintendo. Nel post, ora editato, Zippo non solo ha confermato l'esistenza di questa compilation, ma ha anche condiviso qualche dettaglio.

Secondo le sue informazioni il lavoro non è paragonabile a quello di The Legend of Zelda: Link's Awakening, definito un port di 6 ore di un gioco del 1993 per GameBoy venduto a 60 dollari. Sarà una collezione di 3 giochi completi, adattati ai widescreen e quindi "migliori" anche solo per questa caratteristica. È vero che non avranno nuove aggiunte, ma avere in un unico posto giochi del calibro di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy secondo l'insider "varrà il prezzo del biglietto".

Per questo consiglia ai fan di Nintendo di abituarsi all'idea, prima di rimanere delusi settimana prossima, quando sarà trasmesso il nuovo Nintendo Direct. L'unico gioco che subirà un sostanziale miglioramento sarà il remake di Super Mario 3D World.

Vi piacerebbe una Super Mario 35th Anniversary Collection così?