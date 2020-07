The Witcher 3, Ciri prende vita nel cosplay di eosandy

Interrompiamo il caldo pomeriggio estivo di oggi, sabato 18 luglio 2020, per proporvi un nuovo cosplay degno di particolare attenzione. Questa volta ne abbiamo scelto uno dedicato a The Witcher 3, il celeberrimo RPG di CD Projekt che a distanza di anni desta ancora enorme interesse - e giustamente, data l'importanza che ha rivestito all'interno del genere di riferimento.

Protagonista del cosplay in questione è Ciri, cioè Cirilla: personaggio molto importante di The Witcher 3, come saprete se lo avete giocato. Così importante che forse The Witcher 4 sarà un prequel con Ciri come protagonista, ma per il momento si tratta di rumor. L'eroina prende vita nel lavoro di eosandy, realizzato con una cura per i particolari davvero notevole: sembra proprio la stessa Ciri del videogioco, ma trasportata nel mondo reale. Sarà anche per questo che su Instagram ha già ottenuto più di 7000 mi piace.

E a voi, invece, piace questo cosplay? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti, che trovate poco più avanti; e sempre poco più avanti ovviamente noterete anche l'immagine del cosplay. Vale la pena ricordare brevemente almeno gli altri costumi di The Witcher 3 che vi abbiamo proposto nelle ultime settimane: