Paradox Interactive acquista Iceflake Studios lo studio di Surviving the Aftermath

Paradox Interactive ha annunciato di aver acquistato lo studio finlandese di Iceflake Studios. Lo sviluppatore di Surviving the Aftermath diventa il nono studio interno dell'etichetta celebre principalmente per i suoi giochi di strategia.

Iceflake Studios è uno studio basato a Tampere, in Finlandia. È stato fondato nel 2007 ed ha al suo attivo giochi per console, PC e al momento anche progetti per la VR e i dispositivi mobile. Tra i suoi successi ci sono Surviving the Aftermath, Ice Lakes e Race Arcade.

Il co-fondato dello studio Lasse Liljedahl a detto di aver apprezzato l'apertura mentale di Paradox e grazie all'eccellente collaborazione per Surviving the Aftermath la decisione è stata più semplice da prendere.

Il COO Di Paradox Charlotta Nilsson ha detto che il portfolio di Iceflake Studios era perfettamente complementare con quello di Paradox e per questo motivo l'acquisizione è stata naturale.

Iceflake Studios è il nono studio interno di Paradox. Gli altri sono:

Paradox Development Studio a Stoccolma

Paradox Arctic a Umea, Svezia

The Paradox development team a Malmo, Svezia

Paradox Tectonic a Berkeley, California

Triumph Studios a Delft, Olanda

Harebrained Schemes a Seattle

Paradox Tinto a Barcelona

Playrion Game Studio a Paris

Surviving the Aftermath è un gioco di strategia uscito nel 2019 per PC, Xbox One e PS4.