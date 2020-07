Nintendo Switch, Mahmood gioca con una console dorata nel nuovo video Dorado

Un paio di giorni fa Mahmood ha reso disponibile il suo nuovo video musicale, Dorado, in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid: attualmente è a quota 624.000 visualizzazioni su YouTube. "D'accordo" direte voi, "ma che cosa c'entra con multiplayer.it?". Beh, Mahmood ha una console Nintendo Switch dorata, e voi invece no.

Nel video in questione, all'incirca fino al minuto 00.31, Mahmood si diverte giocando ad una console Nintendo Switch dai Joy-Con dorati; anche il retro è d'oro. O almeno: sembra essere d'oro, in realtà sappiamo bene che si tratta semplicemente di accessori realizzati ad hoc, con un effetto deliziosamente pacchiano.

Poi le cose si complicano: inizialmente Mahmood sembra guardare un cartone animato di Bugs Bunny su Nintendo Switch, da ultimo compare una scritta araba, una sorta di logo. Forse c'entra qualcosa con il titolo della canzone, non possiamo mica sapere tutto.

Del resto la descrizione del video indica che: "Il filmato contiene marchi e prodotti per fini commerciali. Sponsor: Lavazza". Riportiamo una seconda immagine della Nintendo Switch dorata in questione, poi anche il video completo: fateci sapere cosa ne pensate. Sponsorizzazioni di questo tipo sono abbastanza comuni in tutto il mondo, basti ricordare il caso di Brie Larson, ma dovrebbe essere la prima volta che Nintendo collabora con Mahmood.