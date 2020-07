The Last of Us 2 è il secondo miglior lancio di sempre per Sony in USA

The Last of Us 2 è stato il miglior lancio di un videogioco nel 2020 per quanto riguarda vendite retail e digitali negli USA, avendo superato altri pezzi da 90 come Animal Crossing: New Horizons e Final Fantasy 7 Remake, ma è anche il secondo miglior lancio di sempre per Sony negli USA.

In base ai nuovi dati sul mercato americano forniti da NPD Group è emerso che The Last of Us 2 è il gioco più venduto a giugno 2020 negli USA, ma è anche il miglior lancio in tale territorio per il 2020, almeno per quanto riguarda questa prima metà dell'anno.

Tuttavia, il gioco detiene anche il secondo posto tra i lanci storicamente migliori per Sony in nord America, sotto Marvel's Spider-Man che mantiene ancora il record da questo punto di vista, sempre per quanto riguarda le produzioni Sony.

Parliamo sempre di quantità di copie vendute nel periodo del lancio, perché per quanto riguarda la quantità di copie in totale The Last of Us 2 non dovrebbe superare i concorrenti, sebbene NPD non abbia fornito i dati complessivi.

In ogni caso, sia Animal Crossing: New Horizons che Call of Duty: Modern Warfare dovrebbero aver venduto ampiamente di più in USA nel corso del 2020, ma entrambi contano su un notevole vantaggio temporale, essendo usciti mesi prima.

Il nuovo gioco Naughty Dog ha peraltro fatto registrare un notevole lancio in tutto il mondo, con vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni.