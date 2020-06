The Witcher 3, Yennefer prende vita nel cosplay di korielcreations

Sono trascorsi cinque anni dal lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC di The Witcher 3, e ancora oggi fanart e cosplay continuano a rendere onore alla produzione targata CD Projekt. Non ci credete? Diamo un'occhiata, anche oggi domenica 28 giugno 2020, a questo lavoro dedicato alla bella Yennefer.

Proprio Yennefer di Vengerberg è la protagonista del cosplay realizzato dall'artista korielcreations: l'ultima foto scattata sul set, in collaborazione con il fotografo ericanderson.gallery, sta già cominciando ad ottenere i suoi riconoscimenti su Instagram, a suon di "mi piace" ovviamente. Merito, probabilmente, non solo dell'interpretazione di korielcreations, che cerca di fare di tutto per "somigliare" alla Yennefer di The Witcher 3, ma anche della qualità del materiale utilizzato.

Di recente si è tornati a parlare anche della nuova stagione della serie TV dedicata a The Witcher; il futuro del franchise lato videogames, invece, sembra che seguirà le gesta di Ciri. Sia come sia, intanto eccovi l'immagine del cosplay di Yennefer di cui vi abbiamo parlato finora, in cui lei sembra prendere vita. E naturalmente fateci sapere cosa ne pensate poco più avanti, tramite commento.

