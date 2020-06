Fortnite, la skin Renegade Raider torna nel negozio in una nuova versione fiammeggiante

Su Fortnite la skin Renegade Raider era diventata praticamente una leggenda, ma nel momento in cui scriviamo potrete acquistarla nel negozio di gioco di Battaglia Reale, ad un prezzo tutto sommato accessibile. Cosa sta accadendo? Ve lo spieghiamo brevemente, facendo il punto della situazione.

La skin Renegade Raider è (o meglio, era) il costume più raro di Fortnite Battaglia Reale: comparve soltanto una volta, nel corso della prima stagione, e poi non tornò mai più nella rotazione giornaliera. Allora il Battle Royale di Epic Games non era ancora così famoso, il suo successo mondiale non era ancora esploso. Dunque ad oggi in pochi possiedono quella skin.

Ma, nel momento in cui scriviamo, potrete acquistare la skin Renegade Raider all'interno del negozio del 28 giugno 2020. Certo, non è la versione base, che resterà così un'esclusiva dei collezionisti, ma una variante fiammeggiante comunque molto valida. Viene proposta al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio: neppure troppo, considerando che Epic Games avrebbe potuto proporla in cambio di denaro reale (e non di V-buck) o all'interno di un bundle.

Riproporla in questo modo è stata una scelta saggia. Gli antichi possessori della Renegade Raider non vedranno perdere di valore la propria collezione; tutti i nuovi giocatori potranno comunque acquistare un costume simile in versione fiammeggiante. Tutti contenti, no?

Rising from the ashes and ready to start a firefight! Blaze is ready to bring on the ultimate burn.

Get the Blaze Outfit in the Item Shop now. pic.twitter.com/Lltl90bKCK