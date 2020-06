EVE Online: in migliaia combattono per festeggiare il compleanno di un giocatore malato terminale di cancro

Martedì scorso più di duemila giocatori di EVE Online si sono riuniti per festeggiare il 42° compleanno di Chappy78 Chapman, malato terminale di cancro, dividendosi in due gigantesche flotte che si sono date battaglia per ore.

Rappresentanti di tutte le alleanza maggiori si sono uniti alla battaglia, insieme ad alcuni sviluppatori di EVE Online, sfoggiando e sacrificando le loro astronavi più costose. Miliardi di ISK, la moneta di gioco, sono andati in fumo per puro divertimento. Tutto per festeggiare il compagno cui non rimane molto tempo da vivere.

I medici hanno infatti detto a Chappy78 che il suo cancro al pancreas è tornato ed è incurabile. Questo probabilmente è stato il suo ultimo compleanno... ed è stato felicissimo di festeggiarlo in questo modo, come dichiarato in un'intervista rilasciata a PC Gamer. Se vogliamo questo è anche uno di quei momenti in cui i giochi online dimostrano tutta la loro potenza aggregante.

Cheppy78: "È stato incredibile. Ho fatto moltissime cose e ho combattuto in molte battaglie campali di EVE Online, ma non avevo mai preso parte a una battaglia così grossa."

Poche ore dopo la fine della battaglia, il subreddit di EVE Online si è riempito di immagini e video dell'evento. I server hanno faticato tantissimo a tenere i 2.000 giocatori, ma ce l'hanno fatta, grazie ad alcuni accorgimenti presi dagli sviluppatori, che gli hanno dedicato più risorse e hanno attivato una caratteristica chiamata Time Dilation per ridurre il carico.