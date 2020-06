Chernobylite, un trailer annuncia il rilascio della mega patch Black Stalker

Chernobylite è stato aggiornato ancora con la mega patch "Dark Stalker", che aggiunge una grande quantità di nuovi contenuti, tra corazze, armature, trappole e nuove caratteristiche di gioco. Per l'occasione, il gioco, ancora in Accesso Anticipato, è stato messo in sconto su Steam.

Chernobylite è un titolo dalla forte impronta narrativa, con uno scenario vicino agli S.T.A.L.K.E.R.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Chernobylite, in cui abbiamo scritto:

Chernobylite diventa sempre più intrigante versione dopo versione. Senza esprimere giudizi definitivi, non vi possiamo negare che il gioco ci sia piaciuto davvero, forte di un lato narrativo curato e di una serie di soluzioni interessanti, nonché di un gameplay che mescola in modo accorto sparatorie, stealth e survival. Se i prossimi aggiornamenti confermeranno quanto provato sinora, ci troveremo sicuramente a parlare di un piccolo capolavoro, che si spera riesca finalmente a lanciare uno studio talentuoso come The Farm 51.