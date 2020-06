PS5 incontra Cyberpunk 2077 in un design amatoriale davvero stupendo

Il solito XBOXPOPE ha realizzato un design amatoriale di PS5 a tema Cyberpunk 2077 che sta piacendo davvero moltissimo ai fan, tanto che alcuni chiedono che sia concretizzato. Naturalmente è complicato arrivare ad avere un'edizione speciale della console basata su di un design nato in rete, ma sognare non costa nulla.

XBOXPOPE è un nome noto dei social per i suo splendidi design di hardware Microsoft, di cui è un grande fan (da cui l'inequivocabile nickname). Attualmente si sta dedicando anche alla personalizzazione, pur solo virtuale, di PS5. Giusto due giorni fa vi avevamo mostrato il suo design amatoriale di una PS5 a tema Ghost of Tsushima, anch'esso apprezzatissimo dai fan del gioco e della console.

PS5 è la console di nuova generazione di Sony, la cui uscita è prevista entro la fine del 2020. Si parla insistentemente di ottobre, ma ancora non c'è niente di ufficiale.

Il design base della console, pur avendo incontrato qualche critica, si presta benissimo a modifiche e personalizzazioni, tanto da far pensare che Sony lo abbia pensato soprattutto a questo scopo.

Some more @PlayStation fan art fun for you all to enjoy this time for the guys at @CDPROJEKTRED and the coming @CyberpunkGame #Cyberpunk2077 #PS5 #PlayStation pic.twitter.com/kTgq0S6f4A