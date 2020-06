Call of Duty: Modern Warfare, la skin di Price rifatta in Minecraft

Un fan si è dedicato a ricreare la skin del capitano Price di Call of Duty: Modern Warfare con l'editor di Minecraft, con ottimi risultati. Non è una novità che i fan del gioco di Mojang amino ricreare luoghi e personaggi dentro il gioco, spesso applicando una cura davvero incredibile.

Il capitano Price dell'utente Reddit TerminantOnReddit ha dei dettagli che lo rendono facilmente riconoscibile, come i baffi d'ordinanza e l'equipaggiamento ultra tecnologico, visore notturno compreso. Anche il vestito, una mimetica verde, richiama quello visto nel gioco.

Nonostante la semplificazione, i fan del personaggio non faticheranno a riconoscerlo. La skin è scaricabile gratuitamente seguendo le indicazioni fornite da TerminantOnReddit nel post sottostante.

Non è la prima volta che la serie Call of Duty viene omaggiata in Minecraft. Ad esempio alcuni fan hanno ricreato il Gulag di Call of Duty: Warzone in gioco. Comunque sia non aspettatevi un crossover tra i due universi tanto presto. Di questi tempi non si può mai dire, ma è difficile farli incontrare davvero.