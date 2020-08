Marvel's Avengers e Marvel's Spider-Man non sono ambientati nello stesso universo, dunque la comparsa di Spider-Man nel gioco prodotto da Square Enix non sarà un vero e proprio crossover narrativo.

Lo ha confermato ai microfoni di Entertainment Weekly Bill Rosemann, vicepresidente e capo del team creativo di Marvel Games, in concomitanza con la pubblicazione della nuova immagine di Marvel's Spider-Man: Miles Morales che rivela la presenza del ray tracing nel gioco per PS5.

"Ognuno di questi titoli è ambientato nell'universo Marvel ma in un diverso piano della realtà, se vogliamo", ha detto Rosemann. "Al momento la nostra strategia punta a mantenere ogni gioco confinato nel suo specifico mondo."

Considerando che una delle peculiarità del Marvel Cinematic Universe, così come dei fumetti Marvel in generale, è quella di far coesistere tutti i personaggi all'interno dello stesso universo, era legittimo aspettarsi una soluzione del genere anche per l'universo videoludico.

Bisognerà tuttavia attendere ancora perché un'eventualità del genere si concretizzi: la convivenza degli eroi Marvel nello stesso universo narrativo non inizierà con Marvel's Avengers e Marvel's Spider-Man.