Horizon Zero Dawn per PC, disponibile la patch 1.01: ecco quali problemi risolve

La versione PC di Horizon Zero Dawn ha appena ricevuto la patch 1.01, ma a quanto pare l'aggiornamento non risolve i problemi più rilevanti del titolo sviluppato da Guerrilla Games.

Sappiamo che Guerrilla è al lavoro per risolvere i vari problemi di Horizon Zero Dawn su PC, ma a quanto pare ci vorrà più tempo del previsto e per il momento bisognerà accontentarsi solo di lievi miglioramenti dell'esperienza.

La patch risolve infatti un crash all'avvio, l'impossibilità di attivare la Concentrazione per alcuni utenti, un problema con i caratteri speciali nel nome profilo di Steam o di Windows e la corruzione del video su hardware specifici.

Il team di sviluppo, perfettamente consapevole delle lamentele, continuerà nelle prossime settimane a lavorare agli update per fare in modo che la qualità tecnica di Horizon Zero Dawn corrisponda alle aspettative degli utenti.

Ad ogni modo, come sempre accade sulla piattaforma Windows, i problemi più evidenti si presentano solo su specifiche configurazioni. Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Zero Dawn per PC.