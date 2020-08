GTA 6, un altro veterano lascia Rockstar Games: addio alle radio di Lazlow Jones

GTA 6 dovrà fare a meno delle stazioni radio satiriche create da Lazlow Jones, a quanto pare: il veterano producer della serie targata Rockstar Games ha lasciato l'azienda.

Dopo il clamoroso abbandono del co-fondatore di Rockstar Games, Dan Houser, la situazione per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto continua insomma a complicarsi, specie considerando l'apporto di Jones alle atmosfere del franchise.

Nel suo curriculum aggiornato, il producer ha scritto di aver lavorato per quasi vent'anni presso il team come director, producer appunto e scrittore al lavoro su serie come GTA, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, Midnight Club e altre ancora.

Non solo: Jones è stato co-direttore del dipartimento Rockstar Games Production, responsabile per i contenuti audio e video creativi in-game, realizzati a stretto contatto con il già citato Dan Houser.

Il suo contributo è stato importante anche nell'ambito dello sviluppo di Grand Theft Auto V, un gioco in grado di totalizzare vendite incredibili, pari a oltre 130 milioni di copie.