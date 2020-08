Fortnite, rinfocola i falò a Campo Merluzzo

Fortnite Battaglia Reale propone di settimana in settimana delle nuove missioni ai propri giocatori, utili per salire di livello, ottenere nuovi oggetti cosmetici o semplicemente per passare il tempo. Non tutte le sfide della Settimana 9 (rilasciate nelle scorse ore) sono però semplici; in questa breve guida ci occuperemo di rinfocola i falò a Campo Merluzzo, fornendovi tutte le informazioni che dovete conoscere.

Rinfocola i falò a Campo Merluzzo è una di quelle sfide di Fortnite che richiedono "semplicemente" di recarsi in un certo luogo della mappa di gioco di Epic Games e poi interagire con determinati oggetti presenti. Di per sé questo non è particolarmente complesso, non fosse per il fatto che - come già per altri luoghi - neppure Campo Merluzzo viene indicato sulla mappa (non è un "luogo indicato"). Dunque dobbiamo fornirvi la sua posizione: si tratta della piccola isoletta nell'area a sud-est della mappa di gioco. È probabile che vi siate atterrati due volte e basta, da quando è cominciato il Capitolo 2.

Ora, per completare la sfida rinfocola i falò a Campo Merluzzo dovrete recarvi in questo luogo e attivare alcuni falò confortevoli presenti in zona: nulla di troppo complesso. E il passaggio di altri nemici prima di voi non necessariamente costituisce un problema: semplicemente vi basterà accumulare del legname (molto legno) e poi attivare nuovamente i falò già utilizzati. Un falò può richiederne al massimo 300 unità.

Vi consigliamo di dedicarvi a questa missione in modalità Rissa a Squadre, dove è presente il respawn e si ottengono più materiali dalla rottura di oggetti. Ad ogni modo, date anche un'occhiata al video qui di seguito riportato: realizzato da HarryNinetyFour, vi guiderà passo passo dall'inizio alla fine della sfida. A proposito, sapevate che di recente Fortnite è stato rimosso dall'App Store di Apple e dal Google Play Store?