PS5 e Xbox Series X: con l'SSD la velocità prima di tutto!

Tra le numerose novità hardware presenti nelle console di nuova generazione, uno degli aspetti più affascinanti è indubbiamente l' SSD . Grazie alla velocità di questa unità di memoria a stato solido, gli sviluppatori avranno molta più libertà d'azione nella progettazione dei mondi di gioco e delle meccaniche di gameplay. Oltre a poter godere di queste nuove esperienze, ci siamo chiesti in che modo potrebbe cambiare il nostro approccio al videogioco, paragonando l'esperienza delle attuali console con quella prevista su PS5 e Xbox Series X . In particolare, in questo articolo vogliamo focalizzarci sulla velocità di esecuzione in generale, la quale potrebbe cambiare decisamente il nostro modo di fruire i videogiochi.

Basta caricamenti

La velocità in lettura degli SSD è veramente impressionante, sopratutto se paragonata ai vecchi hard disk meccanici ai quali eravamo abituati nell'ultimo decennio. Sfruttando questa caratteristica sarà possibile caricare interi mondi di gioco, livelli, partite in pochi istanti, dimenticando finalmente i classici e fastidiosi caricamenti. Nell'attuale generazione di console abbiamo incontrato diversi titoli con dei tempi di caricamento veramente molto lunghi. L'esperienza offerta da questi videogiochi è stata indubbiamente condizionata dalla lunghezza dei caricamenti al loro interno. Morire in Bloodborne spesso era più frustrante per la lunga attesa fino al prossimo rientro in partita, che per la perdita degli Echi del Sangue. Allo stesso modo i tempi di attesa tra l'uscita da una mappa ed il rientro nella base operativa ad Astera rovinano in parte l'esperienza di caccia all'interno di Monster Hunter World. Molti altri titoli soffrono di problemi simili, dovuti alle limitazioni presenti nell'attuale hardware delle console.

Allo stesso modo l'accensione della console ed il lancio di un videogioco, sono tutt'ora due operazioni piuttosto lunghe, che possono farci passare la voglia di avvicinarci alla macchina da gioco. Avendo poco tempo a disposizione e conoscendo la lentezza di un determinato software dovuta ai caricamenti, sicuramente non ci incoraggia a fare anche solamente delle piccole e brevi partite di tanto in tanto. Volendo ad esempio fare qualche giro su un tracciato di Gran Turismo, giusto una decina di minuti per staccarci dai pensieri quotidiani, ci fa perdere almeno la metà del tempo previsto per il gioco nel lancio del software stesso e nei caricamenti prima dell'ingresso in partita.

Una volta finita la lunga attesa per il lancio di un videogioco e per i successivi caricamenti, possiamo finalmente immergerci nel nostro mondo preferito. Qualche volta però potremmo subito accorgerci di non voler giocare quel determinato titolo in quel preciso istante, perché magari abbiamo voglia di qualcos'altro. Al solo pensiero di dover chiudere il software attualmente in esecuzione, lanciare un nuovo titolo ed attendere i rispettivi caricamenti, potrebbe farci passare la voglia di giocare, preferendo magari lo spegnimento della macchina da gioco.

Tutti questi problemi possono sembrare piuttosto superflui, semplicemente perché con il passare degli anni ci siamo abituati a convivere con essi. Non potendo contare più su novità come il salto tra i giochi 2D e quelli in 3D, oppure sul notevole aumento della risoluzione da SD all'HD, Sony e Microsoft per Playstation 5 e Xbox Series X hanno pensato proprio alla velocità.