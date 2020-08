Windows 10, aggiornamenti KB4566782 e KB4565351 causano problemi di installazione

Con gli aggiornamenti noti come Patch Tuesday Microsoft cerca di perfezionare e migliorare l'esperienza su PC Windows 10: non è raro tuttavia che vengano anche introdotti fastidiosi problemi. Ciò è avvenuto ad esempio nuovamente negli ultimi giorni, con gli aggiornamenti KB4566782 e KB4565351.

Gli aggiornamenti KB4566782 e KB4565351 per Windows 10 stanno provocando problemi di installazione sui PC che abbiano installata la build 2004, 1909 e 1903. Siamo in possesso degli errori riscontrati dagli utenti, ovvero: 0x800f0988, 0x800f081f, e 0x800f08a, 0x80071160 (dove 0x800f081f è il più diffuso). Tutti vengono mostrati a schermo quando si cerca di installare gli update cumulativi di agosto 2020.

Gli utenti cominciano così a chiedere aiuto sui forum di Microsoft; uno di loro ha scritto: "sto avendo difficoltà nell'installazione di questo aggiornamento KB4566782 Build 19041.450, sul mio PC Windows 10 Pro Versione 2004 19041.423, sistema operativo a 64-bit. Fallisce ne completare l'installazione, e ricevo il messaggio di errore 0x80071160".

Attualmente non sembra esistano rimedi o soluzioni per il problema: non resta che attendere l'intervento direttamente da parte di Microsoft, che di certo non tarderà ad arrivare. Negli scorsi mesi vi sono stati molti altri problemi legati a Windows 10, quelli dell'Aggiornamento di maggio 2020.