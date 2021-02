One Piece: il cosplay di Nami firmato Win_Winry vale più del tesoro dei pirati

Il successo di una serie anime è spesso legato a doppio filo alla qualità dei personaggi e non solo alla storia da essi narrata. One Piece può sicuramente vantarsi di avere a disposizione un "cast" di prima qualità. Tra i primissimi personaggi introdotti nella serie c'è Nami, piratessa dal capello rosso che di saga in saga ha visto il proprio stile mutare sempre di più. Ora, Win_Winry ci propone la sua versione di Nami con un cosplay che vale di più del tesoro dei pirati.

Come potete vedere, Win_Winry ha scelto di proporci la versione di Nami con capelli lunghi e costume a due pezzi azzurro. Non manca ovviamente il tatuaggio sul braccio destro. Per il momento questo cosplay è solo un primo tentativo, come ci racconta Win_Winry nella didascalia della fotografia su Instagram.

La cosplayer spiega di aver intenzione di realizzare un photoshoot più dettagliato a breve: già quanto proposto con questo cosplay, però, è di alta qualità. Si tratta di un cosplay semplice da realizzare, questo è certo, ma anche nella semplicità vi sono difficoltà. Questa Nami sarà comunque apprezzata dai fan di One Piece.

In attesa di nuovi scatti di Win_Winry, vi segnaliamo anche altri cosplay: ad esempio, il cosplay di Cindy firmato Cee scalderà i vostri motori. Come perdersi poi il cosplay di Elizabeth di likeassassin, è paradisiaco. Infine, ecco per voi il nuovo cosplay di Tifa di shirogane_sama: è da sogno.