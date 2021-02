Final Fantasy 16: la mancanza di novità è proprio ciò che Square Enix vuole

La nuova generazione di console porterà con sé molteplici giochi di alto livello. PS5, in particolar modo, ha già promesso ai propri fan alcuni blockbuster di terze parti. Un esempio? Final Fantasy 16, apparso a settembre 2020 per la prima e (per ora) ultima volta. Sono passati oramai circa cinque mesi e ancora non è stato detto nulla di nuovo riguardo all'atteso gioco di ruolo d'azione. La mancanza di novità, però, è proprio ciò che Square Enix vuole.

Parlando al Washington Post, il producer di Square Enix e veterano della saga, Naoki Yoshida, ha affermato che le notizie su Final Fantasy 16 sono state intenzionalmente limitate. Perché? "Non vogliamo dire nulla di generico o incompleto e causare speculazioni sul gioco. Ciò che interessa di più a ogni fan di Final Fantasy è diverso, ogni fan ha il proprio stile preferito". In altre parole, presentare in modo non completo l'opera rischia solo di far partire speculazioni su come sarà il gioco e i fan potrebbero poi rimanere delusi non ritrovando ciò che si erano immaginati.

Yoshida non ha tutti i torti. La saga negli anni è cambiata in vari modi e i fan sono sempre pronti a criticare, spesso in modo intenso. Presentare sommariamente Final Fantasy 16 potrebbe essere un danno sia per Square Enix che per i giocatori. Yoshida afferma che l'obbiettivo è mostrare esattamente di cosa si tratti e far capire in modo chiaro perché si debba attendere il prossimo capitolo della saga.

Pur essendo una strategia pubblicitaria comprensibile e condivisibile, è impossibile non sperare che Square Enix faccia vedere qualcosa di nuovo al più presto. Per ora abbiamo ottenuto una vaga promessa di novità a riguardo nel corso del 2021. Perlomeno, abbiamo avuto modo di scoprire chi sono i protagonisti e tante altre informazioni dal sito ufficiale italiano.