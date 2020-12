Final Fantasy 16: annunci in arrivo nel corso del 2021 da Square Enix

Final Fantasy 16 è ovviamente al centro dei progetti di Square Enix per quanto riguarda il 2021, ed è infatti su questo che si concentrano i propositi per il prossimo anno da parte della compagnia, con numerosi annunci e novità, come riferito nel tradizionale articolo di Famitsu sul nuovo anno.

Il producer Naoki Yoshida ha riferito che i fan possono aspettarsi diverse novità su Final Fantasy 16 e annunci importanti nel 2021, così come riferito da Square Enix anche in precedenza. D'altra parte, se il gioco è previsto arrivare proprio nel corso dell'anno, è abbastanza logico che vi siano grosse novità in arrivo nel 2021.

Yoshida si trova peraltro nella particolare situazione di essere director di Final Fantasy 16 e anche di Final Fantasy 14, dunque avrà un superlavoro da fare nel corso dell'anno prossimo, ma questo sembra averlo rinvigorito alquanto.

Anche per quanto riguarda il MMORPG sono previste parecchie novità e Yoshida ha raccomandato a tutti i fan di aspettare vari annunci anche per Final Fantasy 14, il cui supporto è destinato a proseguire ancora a lungo, visto il successo continuativo riscosso dal gioco.

Come riportato in precedenza, Final Fantasy 16 è esclusiva PS5 e arriverà prima del previsto, secondo alcune testimonianze, considerando anche che è in lavorazione da 4 anni. Di recente sono emersi dettagli sui protagonisti e tante informazioni dal sito ufficiale italiano, mentre attendiamo di capire quando potrà arrivare su PC e le altre piattaforme.