Final Fantasy 16: i protagonisti e tante informazioni dal sito ufficiale italiano

Square Enix ha aperto il sito ufficiale in italiano dell'attesissimo Final Fantasy XVI. Oltre ad un luogo nel quale trovare tutto il materiale già pubblicato finora, sul sito possiamo scoprire nuove informazioni su Clive, Joshua e Jill, i protagonisti di FF16 e su Valisthea, l'affascinante mondo di gioco.

Potete raggiungere il sito a questo indirizzo .

Per esempio adesso sappiamo che Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Sono catene rocciose di cristallo imponenti e luccicanti che sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di Valisthea si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l'etere e lanciare potenti incantesimi capaci di garantir loro una vita di agi e abbondanza. Grandi potenze sono sorte intorno ai Cristalli Madre, legate l'una all'altra da fragili rapporti di pace, ora minacciati dalla diffusione della Piaga e dalla sua potenza distruttrice.

Sul sito ufficiale di Final Fantasy XVI si possono scoprire maggiori dettagli sul Gran Ducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekiana, il Regno di Ferro e il Dominio Cristallino.

I protagonisti di Final Fantasy XVI sono Clive, Joshua e Jill. Clive Rosfield è il primogenito dell'arciduca di Rosaria. Nonostante vi fossero grandi aspettative riguardo a un suo possibile risveglio come Araldo della Fenice, pare che il destino abbia scelto di affidare questo pesante fardello a Joshua, suo fratello minore.

Joshua Rosfield è il secondogenito dell'arciduca di Rosaria e fratello minore di Clive. Poco dopo la nascita, Joshua si è risvegliato come Araldo della Fenice. Nonostante l'educazione aristocratica, Joshua tratta i sudditi del padre con fare gentile e affettuoso. Nutre una profonda ammirazione anche per Clive e si rammarica spesso per essere stato proprio lui, il fratello più esile e studioso, a ereditare le fiamme della Fenice al posto del fratello maggiore, più forte e impavido.

Jill Warrick, invece, arriva dai decaduti Territori del Nord, Jill fu strappata alla sua terra natale in tenera età e posta sotto la tutela di Rosaria, assicurando così la pace tra le due nazioni in guerra. Grazie all'arciduca, deciso a crescerla insieme ai suoi figli, ora Jill, a dodici anni, fa parte della casata Rosfield tanto quanto Clive e Joshua. Umile, gentile e dall'animo generoso, Jill è presto diventata la più fidata confidente dei due fratelli.

Come vi sembrano queste premesse?