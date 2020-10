Dragon Ball Super: addio Moro, gran finale in arrivo entro il 2020

Arrivano nuove conferme circa il manga di Dragon Ball Super, che come saprete viene pubblicato una volta alla settimana su Manga Plus (legalmente e gratuitamente). L'arco narrativo di Moro è ormai agli sgoccioli, ed effettivamente si concluderà con i prossimi numeri: probabilmente ne basteranno soltanto due.



Il capitolo 66 di Dragon Ball Super verrà pubblicato il prossimo 20 novembre 2020, e il suo titolo ufficiale sarà "Goku vs Planet eater Moro! Climax Battle!"; presumibilmente concluderà ufficialmente la battaglia tra Guerrieri Z e Divoratore di Pianeti. Sempre ammesso che la Terra si salvi, forse sarà proprio Vegeta a salvare tutti secondo una teoria assurda.



Entro la fine del 2020, dunque, addio Moro: ciò però non significa che arriverà necessariamente anche un nuovo arco narrativo. Dragon Ball Super proseguirà, ma il capitolo 67 del manga (a dicembre 2020) potrebbe mostrare semplicemente la situazione nella galassia dopo la sconfitta di Moro, dando così modo ai lettori di metabolizzare il tutto. E così, il nuovo arco narrativo arriverà invece a gennaio 2021.



Infine, come facciamo a sapere tutto questo? Grazie ad un'immagine promozionale, che annuncia la conclusione dello scontro tra Goku e Moro.

Next V Jump issue preview mentions for CH. 66: "Goku vs Planet eater Moro! Climax Battle!!"

So final battle would be in CH. 66 and Conclusion + New Arc beginning would in CH. 67! Promotion of New arc at Jump Festa, I suppose 👀 pic.twitter.com/CCjYJihLSH