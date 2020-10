PS5 v Xbox Series X|S: Sony ha l'84% dei mercati globali, secondo Rise at Seven

Secondo uno studio di Rise at Seven, una ricerca basata sull'analisi dei dati di Google e del market share online, Sony parte molto avvantaggiata nell'84% dei mercati globali nei quali PS5 e Xbox Series X|S arriveranno. Solo in 13 paesi su 161 l'utenza sembra preferire la console di Microsoft.

Tra questi 13 mercati i principali sono Messico, Nuova Zelanda e Cina. Nella superpotenza asiatica, però, va sottolineato come il mercato console non sia ricco e florido come quello mobile. Si tratta, comunque, di un notevole risultato, visto le potenzialità latenti della nazione. In Cina il 54,97% dei giocatori è più propensa ad entrare nell'ecosistema di Microsoft, rispetto al 45,03% che preferiscono quello di Sony.

La differenza tra i due colossi in termini di macchine vendute, però, sarà molto meno marcata. Negli USA, infatti, sempre secondo l'analisi di Rise at Seven, il 56,98% dei giocatori vuole una PS5, mentre il 43,02% una Xbox Series X|S. In UK il mercato è diviso al 57,28% per PS5 e il 43,72% su Xbox.

In Italia il 67,67% delle preferenze vanno a PS5, mentre il 32,33% a Xbox Series X|S. Il Giappone, nonostante gli sforzi di Microsoft, si conferma una roccaforte di Sony: il 98,04% delle persone preferisce PS5, contro un 1,05% che propende più per Xbox Series X|S.

Le proiezioni di Rise at Seven sembrano per il momento rispettare l'andamento della precedente generazione di console. PS4 ha venduto negli USA 37,5 milioni di console, contro i 31,39 milioni di Xbox One. In Europa la forbice è più ampia, con 47,33 milioni di PlayStation 4 vendute e gli 12,11 milioni di Xbox One piazzati nel Vecchio Continente. In Giappone le PS4 sono 9,23 milioni, contro le 120mila Xbox One.

A livello globale i numeri dicono che Sony ha venduto 113,7 milioni di console contro i 48,38 milioni di Xbox One.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dati per paese.