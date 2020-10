Dragon Ball Super: Vegeta salverà tutti quanti da Moro, secondo una teoria assurda

Vegeta potrebbe salvare tutti quanti da Moro: è quanto vedremo in Dragon Ball Super? Oppure si tratta semplicemente di una teoria assurda come tante altre? Stiamo per fare il punto della situazione, con le nostre considerazioni.



Prima, però, è doverosa una premessa. Quanto segue implica che voi abbiate letto il capitolo 64 e il capitolo 65 del manga di Dragon Ball Super, meglio ancora l'intero arco narrativo di Moro. Vi saranno infatti anticipazioni, rumor, indiscrezioni e infine la teoria assurda cui abbiamo accennato. Ricordate che i capitoli vengono pubblicati su MangaPlus a cadenza mensile, in forma completamente gratuita.



Ora: sappiamo che l'arco narrativo di Moro è al suo climax, e che probabilmente si concluderà con il capitolo 66 di novembre 2020, al più tardi con il numero di dicembre 2002. Questo è un fatto; un altro fatto è che Goku, il Pianeta Terra e l'intero Universo 7 sono davvero nei guai. Moro è pronto a farsi esplodere pur di non darla vinta agli avversari, e la sua esplosione potrebbe spazzare via tutto l'universo.



Ed è qui che arriva Vegeta, e probabilmente i più attenti tra i lettori di Toriyama e Toyotaro avranno già capito il motivo. Nel corso del suo recente allenamento, Vegeta ha appreso la tecnica nota come Forced Spirit Fission, che gli permette di separare l'energia spirituale da altri corpi. Ha usato questa tecnica per privare, ad esempio, Moro di tutto il potere che aveva rubato ai vari pianeti. La mossa disperata potrebbe permettergli di "separare" Moro dal pianeta Terra, interrompendo così la grottesca e assurdamente pericolosa fusione.



Vegeta dunque potrebbe arrivare all'ultimo momento e salvare la giornata, magari in compagnia di Goku Ultra Istinto, così da accedere ad un ulteriore potenziamento energetico. Ma andranno davvero così le cose? Staremo a vedere, e vi terremo aggiornati.