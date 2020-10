Dragon Ball Super: arco narrativo di Moro al suo climax, ecco quando potrebbe finire

L'arco narrativo di Moro non durerà per sempre, questo è chiaro: il manga di Dragon Ball Super gli ha dedicato più o meno un anno della propria pubblicazione. Ormai si è arrivati al climax, e ne abbiamo ufficialmente la conferma.



L'informazione arriva da una recente intervista con la redazione del V-Jump, poi riportata dall'utente Twitter Cipher_db (particolarmente attendibile, quando si parla di Dragon Ball Super). Ecco come stanno le cose: l'arco narrativo di Moro è quasi finito, si è praticamente giunti al suo climax, cioè al punto terminante del crescendo iniziato con lo scontro sulla Terra tra Guerrieri Z e Moro.



Ne consegue dunque anche l'altra informazione importante, cioè quando potrebbe finire l'arco narrativo di Moro: forse già con il capitolo 65 del manga, che arriverà martedì 20 ottobre 2020; al più tardi con il capitolo 66 di novembre 2020. Ma comunque ormai ci siamo, e dopotutto Dragon Ball Super proseguirà con un nuovo arco narrativo: non siate tristi.



Certo, secondo alcuni sarebbe meglio sia per la storia che per i personaggi ricevere un bel salto temporale, e forse focalizzarsi anche su altri protagonisti. Ma solo Toriyama e Toyotaro conoscono la strada che prenderà Dragon Ball Super dopo Moro: a noi non resterà che aggiornarvi. Intanto potete recuperare i tre capitoli più recenti su Manga Plus.