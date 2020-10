Dragon Ball Super, dopo Moro il manga è pronto al nuovo arco narrativo

Attualmente il manga di Dragon Ball Super sta "affrontando" l'arco narrativo di Moro, il divoratore di pianeti: una storia non solo intrigante, ma anche molto importante dal punto di vista dell'evoluzione dei personaggi e dei nuovi nemici incontrati. Tuttavia vi sarà un nuovo arco narrativo, in futuro.



Il manga di Dragon Ball Super, insomma, non si concluderà con l'arco narrativo di Moro, più correttamente noto come l'arco narrativo del "prigioniero della pattuglia galattica". L'editor del V-Jump ha dichiarato, nel corso di un breve meeting aziendale seguito poi da un'intervista, che la storia proseguirà proponendo nuove vicende inedite. Nessuno può escludere che possa tornare a concentrarsi finalmente su Broly, diventato canonico con Dragon Ball Super: Broly, ma queste sono nostre congetture.



Attualmente, è ovvio, non si sa assolutamente nulla di questo nuovo arco narrativo: i dettagli verranno svelati in un secondo momento. E come potrebbe essere altrimenti? Moro è ancora in circolazione, anche se Goku in possesso dell'Ultra Istinto Completo (o Perfetto) sembra ormai perfettamente in grado di tenerlo a bada.



Alcuni sostengono che sia ora di un nuovo salto temporale per il manga di Toriyama e Toyotaro, perché i suoi protagonisti sono diventati troppo forti. Siete d'accordo?