PS5, il video dell'interfaccia segna 6,2 milioni di visualizzazioni su YouTube

Il video di presentazione dell'interfaccia di PS5 ha fatto il botto su YouTube, totalizzando nel giro di 18 ore ben 6,2 milioni di visualizzazioni: un'ulteriore conferma dell'hype che circonda la console Sony e, in particolare, gli aspetti ella console che ancora non sono stati rivelati.

L'approfondimento dedicato alla User Experience di PS5 ha illustrato le novità e le peculiarità della rinnovata dashboard, che sfrutta la velocità dell'SSD per offrire i propri contenuti in maniera immediata e senza tempi di attesa.

Non si tratta tuttavia dell'unico successo mediatico per PlayStation 5, che anzi da questo punto di vista ha ampiamente dimostrato come un approccio in stile "less is more" funzioni decisamente bene per caricare le aspettative dell'utenza.

Il filmato relativo al teardown di PS5 ha infatti totalizzato ad oggi quasi 8,5 milioni di visualizzazioni, avvicinandosi molto rapidamente al risultato ottenuto dal primo teardown di Xbox Series X.

Verdremo se tutto questo entusiasmo mediatico si tradurrà anche in vendite eccellenti, al netto delle scorte limitate, a partire dal 19 novembre.