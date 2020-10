Vodafone Happy Friday, premi e regali del 16 ottobre 2020

Oggi venerdì 16 ottobre 2020 è per l'appunto il giorno prima del fine settimana: e dunque Vodafone Italia, operatore storico italiano, torna con un nuovo appuntamento noto come Vodafone Happy Friday. Si tratta del programma fedeltà di Vodafone, che di volta in volta propone premi e regali differenti.



E a proposito dei premi di oggi: il Vodafone Happy Friday avrà per voi fondamentalmente due proposte. La prima consiste in due mesi di abbonamento gratis a Dplay+, il portale multimediale di contenuti video on demand di Discovery Inc. Vodafone vi fornirà un coupon da riscattare su Dplay+, entro e non oltre il 31 ottobre 2020.



Ancora una proposta dal Vodafone Happy Friday: potrete anche ottenere 10 euro di sconto sul negozio online di OVS, purché presentiate una spesa minima di 40 euro. Il buono andrà poi speso entro il 1 novembre 2020.



Scegliere l'uno o l'altro premio è indifferente, perché la procedura resta sempre la stessa: dovrete avviare la vostra app MyVodafone, quindi selezionare la sezione Vodafone Happy, infine riscattare il regalo. Se doveste perdere il codice coupon, lo storico dell'app vi permetterà di recuperarlo.



