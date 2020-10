Call of Duty: Warzone, Jigsaw e Leatherface in arrivo con l’evento di Halloween?

A quanto pare le sorprese di Call of Duty: Warzone in occasione dell'evento di Halloween 2020 non sono ancora finite. Abbiamo già provato a ragionare circa come e quanto potrebbe cambiare Verdansk con l'evento più pauroso dell'anno, ormai in dirittura d'arrivo... ma se vi dicessimo che potrebbero anche esserci di mezzo Jigsaw e Leatherface?



Avete capito bene: Jigsaw e Leatherface, due personaggi di tutto rispetto dei film dell'orrore, potrebbero arrivare presto su Call of Duty: Warzone. Non ne abbiamo la conferma, quella potranno darla solo Infinity Ward e Activision; tuttavia i dataminer e leaker nelle scorse ore sono stati abbastanza chiari in proposito.



26 nuovi bundle sono attualmente presenti nei file di gioco e verranno "attivati" su Call of Duty: Warzone in occasione dell'evento di Halloween 2020. Non si tratta solo e soltanto di skin, ma anche di oggetti di gioco e di cosmetici di vario tipo, alcuni impossibili da conoscere in anticipo. Ma spiccano i nomi di Jigsaw e Leatherface; tra l'altro forse non saranno i soli personaggi inquietanti e terrorizzanti previsti.



Jigsaw è l'assassino del franchise di film horror Saw, mentre Leatherface debuttò con il notissimo Non aprite quella porta. Sono sicuramente personalità che già conoscete: siete eccitati all'idea che arriveranno su Call of Duty: Warzone?