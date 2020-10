Call of Duty: Warzone e Halloween 2020: ecco come potrebbe cambiare

Anche Call of Duty: Warzone dovrà festeggiare Halloween 2020: è una ricorrenza che nessun videogioco basato sul multiplayer online può trascurare. In questo breve articolo vi spieghiamo come potrebbe cambiare in occasione della festività in arrivo.



Dataminer e leaker hanno già le idee abbastanza chiare. Il primo indizio di alcune modifiche in arrivo per Verdansk consiste in un'inquietante risata che alcuni giocatori sono già riusciti ad ascoltare: si tratterebbe di un'anticipazione dell'evento stagionale previsto per la fine del mese di ottobre 2020, cioè Haunting of Verdansk.