Among Us, come avere un nome invisibile

Among Us è il gioco del momento: benché un paio di anni fa non sia stato notato praticamente da nessuno, gli streamer e i creatori di contenuti gli hanno concesso di ottenere nuova vita proprio nell'ultimo mese. Scopriamo qualche trucchetto degno di nota: vi abbiamo già spiegato come ottenere i cappelli di Halloween in anticipo, e ora vi spiegheremo come avere un nome invisibile.



Tanto per cominciare il trucco prevede che per questa procedura utilizziate un dispositivo mobile: potrete quindi ottenere un nome invisibile, o direttamente nessun nome, che poi è la stessa cosa. "E a che cosa serve?" potreste giustamente chiedervi; la risposta è: a nulla in particolare, ma magari verrete notati di meno dai nemici. O almeno questa è l'opinione della fonte cui abbiamo attinto.



Ed ecco la procedura che stavate aspettando. All'interno dell'app di Among Us, copiate come prima cosa il carattere speciale tra virgolette qui di seguito: "ㅤ". Il passaggio appena citato è fondamentale, perché ora potrete incollarlo ovunque vogliate. A questo punto avviate una nuova partita e incollate il carattere all'interno della selezione del nome del personaggio, che stiate giocando in locale oppure online.



Ecco fatto, nessun vedrà il vostro nome: sarà invisibile. Praticamente avete "annullato" il testo che dovrebbe comporre il nome del personaggio. Ingegnoso, vero?