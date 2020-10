Xbox Series X|S: l'ultimo mese sarà ricco di attività e contenuti per Microsoft

Manca solo un mese all'uscita di Xbox Series X|S e Microsoft sembra abbia ancora diverse sorprese in serbo. Il senior marketing manager di Xbox Josh Munsee, infatti, ha detto che la sua compagnia ha ancora tanto da mostrare, tra contenuti, attività e attivazioni che saranno annunciati nelle prossime 4 settimane.

Munsee ha usato Twitter per condividere il messaggio. Rispondendo a un utente che si diceva eccitato per il lavoro svolto finora e per tutte le cose che ci aspetteranno nelle prossime settimane, il senior marketing manager ha detto: "So che continuiamo a dirlo, ma c'è davvero molto altro in arrivo. Questo è l'inizio della nostra campagna sui media, ma nelle ultime 4 settimane prima del lancio abbiamo ancora così tante attivazioni globali, attività e contenuti globali in arrivo. Sarà molto divertente!"

Una delle prime attività di cui parla Munsee potrebbe arrivare già oggi: a partire dalle 15, infatti, saremo in diretta su Twitch con Xbox Series X e due giochi next-gen. Sarà la prima volta nella quale mostreremo la nuova generazione dal vivo, non con giochi retrocompatibili, ma con esperienze pensate appositamente per essa.

Cosa altro avrà in serbo la compagni di Redmond? C'è chi dice che Microsoft abbia persinoun'altra acquisizione da annunciare.