Xbox Series X e Series S: Microsoft ha almeno un'altra acquisizione da annunciare

Xbox Series X e Series S si stanno per arricchendo di un nuovo studio? Stando a Shpeshal Ed e Tom Warren (The Verge), a breve Microsoft potrebbe annunciare una nuova acquisizione per gli Xbox Game Studios, non sappiamo se del livello di Bethesda. I due hanno toccato l'argomento durante la registrazione dell'episodio 36 del podcast di XboxEra.

Tom Warren è un giornalista che si occupa spesso di cose di Xbox per The Verge ed è considerato molto affidabile nel settore. Il podcast Xbox Era svelò inoltre in anticipo che il gioco di The Initiative, ancora misterioso, era stato rimosso dall'evento Xbox di luglio. Del resto è Microsoft stessa che ha parlato di non volersi fermare con le acquisizioni, quindi un nuovo annuncio in tal senso non stupirebbe.