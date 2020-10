Xbox Series X: il trailer della console svela qualcosa del gioco esclusivo The Initiative?

Xbox Series X si è mostrata in un nuovo trailer di presentazione che fa parte della campagna promozionale ufficiale di Microsoft "Power your Dreams" e all'interno di questo sono visibili diverse immagini piuttosto strane che hanno fatto subito scaturire varie speculazioni, tra le quali l'idea che possa celare riferimenti al nuovo gioco esclusivo di The Initiative.

Come abbiamo visto, il nuovo trailer è spettacolare e a base di Halo Infinite, ma non è questo il solo elemento che compare nel corso del video. Il filmato in verità è pieno di sequenze piuttosto strane, che rimandano a immaginari particolari e di difficile comprensione, essendo tutto impostato su atmosfere oniriche e surreali.

Tuttavia, qualcuno ha trovato dei possibili riferimenti a produzioni in corso nella scelta di alcuni scenari in particolare, come la parte della nave spaziale (che non fa parte del lore tipico di Halo), quella sulla città futuristica e quella sulla strana costruzione in rovina in mezzo al deserto.

Le ultime due, secondo alcuni, si associano particolarmente ad alcuni concept art pubblicati dagli artisti di The Initiative incaricati di costruire ambientazioni e atmosfere per il misterioso gioco esclusivo in sviluppo per Xbox Series X e Series S e per PC, come riportato nel tweet qui sotto, che mostra uno di questi concept (la prima immagine) con alcuni frame del video Microsoft.

Siamo ovviamente nell'ambito delle voci di corridoio, ma visto il mistero che circonda ancora il progetto in questione e la stranezza delle visioni presenti all'interno del nuovo trailer, l'idea è sicuramente affascinante. Nel frattempo, abbiamo saputo che il gioco The Initiative per Xbox Series X è "molto migliorato" negli ultimi mesi.